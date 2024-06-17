70 صورة لإقبال المواطنين على حديقة الأسماك في ثاني أيام عيد الأضحى

12 صورة للإقبال الجماهيري على سينما الشعب في عيد الأضحى

كتب-عمرو صالح:

شهدت حديقة الأسماك بحي الزمالك التابع لمحافظة القاهرة اليوم الإثنين، إقبالا كبيرا من المواطنين، الذين حرصوا على قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك 2024 بين أحضانها والتقاط الصور التذكارية بين أشجارها الخلابة.

ومن جانبه قال أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزير الزراعة، إن الوزارة كانت قد رفعت درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2024.

وأوضح إبراهيم خلال تصريحات صحفية له أنه تم رفع كفاءة الحدائق والمنتزهات قبل حلول العيد لاستقبال زوارها من جميع المحافظات منوها بأن سعر تذاكر دخول الحدائق التابعة لوزارة الزراعة 5 جنيهات.

وتقع حديقة الأسماك في شارع الجبلاية بالقاهرة، أنشأها الخديوي إسماعيل في سنة 1867، وتعتبر من أفضل الحدائق التي أنشئت في عصر الخديوي في القاهرة.

الحديقة تديرها إدارة حديقة الحيوان بالجيزة من سنة 1902 وقد قامت بإصلاح 24 حوض لعرض 33 نوع من الأسماك النيلية فيها قبل افتتاح الحديقة للجمهور رسميا في 21 نوفمبر 1902.

أغلقت الحديقة في سنة 1965 لفترة طويلة، وذلك لتجديدها وأشرف على الترميم جهات علمية وهندسية تابعة لوزارة الزراعة المصرية، وافتتحت مرة أخرى في سنة 1983.

تبلغ مساحتها مضافاً إليها مجموعة الحدائق النباتية المجاورة لها نحو تسعة أفدنة ونصف الفدان.

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