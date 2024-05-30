وزير الري يتابع ترتيبات عقد أسبوع القاهرة السابع للمياه وأسبوع المياه الإفريقي

كتب- عمرو صالح:

استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس وليد حقيقي، رئيس قطاع التخطيط والرئيس التنفيذي لأسبوع القاهرة للمياه بشأن الترتيب لعقد "أسبوع القاهرة السابع للمياه" تحت شعار "المياه والمناخ: بناء مجتمعات مرنه" والمقرر عقده خلال الفترة من 13 - 17 أكتوبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتزامن مع استضافة مصر لفعاليات "أسبوع المياه الإفريقي" والذي تستضيفه مصر بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو).

وصرح الدكتور سويلم، بأن هذا الحدث البارز سيجمع الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة الموضوعات الرئيسية الخمسة للمؤتمر وهي (حوكمة المياه المشتركة من أجل التنمية المستدامة - الإدارة الاستراتيجية لموارد المياه من أجل تعزيز مرونة المجتمع - الابتكار وتمويل الحلول المرنة لتحقيق الأمن المائي - العمل على تحسين المرونة والتكيف مع التغيرات المناخية لقطاع المياه - التخطيط وصياغة التشريعات للمجتمعات الذكية مناخيًا)، مع تعزيز محاور الأسبوع لتشتمل على عرض رؤى موحدة للقارة الأفريقية في مجال المياه مع الاستمرار في التركيز على محور "المياه والتغيرات المناخية".

وأشار إلى حرصه على توفير كل أشكال الدعم البشري واللوجستي لمنظمي الأسبوع للخروج بالنسخة السابعة من الأسبوع على الوجه الأمثل، وبما يليق بمكانة مصر ودورها الريادي.

وأضاف أنه وفيما يتعلق بالمؤتمر العلمي للأسبوع، فقد بلغ عدد المتقدمين بملخصات للأبحاث العلمية 143 باحثًا من مختلف الجهات والمنظمات البحثية المحلية والعالمية، وتم قبول 112 ملخصًا بحثيًا منها، وأعقب ذلك بدء المرحلة الثانية من التقييم حيث يحق للباحثين الذين تم قبول ملخصات أبحاثهم إما تقديم ملخص مطول أو بحث كامل، وفي حال قبول البحث من قبل اللجنه العلمية سيتم نشر البحث في عدد خاص بمجلة السياسات المائية.

كما تم فتح الباب للتقديم في مسابقة "المخترعين الصغار" لطلبة المدارس، ومسابقة "عرض أطروحة الماجستير والدكتوراه خلال 3 دقائق"، ويتم الإعداد للمسابقات الأخرى وهى مسابقة "أفضل مشروعات التخرج" والتي تهدف لتشجيع الإبداع بين طلبة الجامعات على إعداد مشروعات للتخرج في مجال التنمية المستدامة خاصة في قطاع المياه، ومسابقة "أفضل الممارسات للحفاظ على المياه" والمخصصة لتشجيع أفضل الممارسات الزراعية في الحفاظ على المياه واستدامة الموارد البيئية، ومسابقة "جائزة الابتكار في إدارة المياه" والتي تهدف لتشجيع الوصول لحلول تطبيقية مبتكرة للتحديات التي تواجه إدارة المياه والحفاظ عليها كمورد مستدام.

وجار أيضًا الإعداد لتنظيم المعرض المقام على هامش الأسبوع والذي يقدم منصة استثنائية للمؤسسات الحكومية والخاصة لتسليط الضوء على برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها في قطاع المياه، ويشمل المعرض مجالات حيوية كتحلية المياه والطاقة المتجددة وأحدث الحلول التكنولوجية في مجال المياه، مما يمثل فرصة متميزة للتعاون وتبادل الخبرات.

جدير بالذكر أنه يتم حاليًا تطوير المنصة المتكاملة للأسبوع والتي تضم جميع الفعاليات بما يُسهل على المنظمين والمشاركين التواصل الفعال والتنسيق المشترك.