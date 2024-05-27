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حتى 6 يونيو.. تفاصيل حملة "الصحة الإنجابية" المجانية بكافة المحافظات

01:49 م الإثنين 27 مايو 2024

وزارة الصحة والسكان

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كتب- أحمد جمعة:
أطلقت وزارة الصحة والسكان، بداية من أمس الأحد، حملة تنشيطية موسعة لتقديم خدمات الصحة الإنجابية بالمجان في كافة المحافظات، والتي من المقرر أن تستمر حتى يوم 6 يونيو المقبل.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الحملة تستهدف تقديم استشارات الصحة الإنجابية من خلال أخصائيين مدربين، وتقديم رعاية شاملة للحوامل، حيث يتم تقديم فحوصات الموجات فوق الصوتية للنساء الحوامل لمراقبة نمو وتطور الجنين.

وأوضح عبدالغفار أن أنه يتم تنفيذ الحملة وخدمات المشورة والصحة الإنجابية بمشاركة أخصائيي الصحة الإنجابية، والنساء والتوليد، مع توقيع الكشف الطبي عليهن.

ووفق وزارة الصحة، توفر الحملة مجموعة متنوعة من الوسائل طويلة المفعول، مما يوفر للنساء خيارات متنوعة وفعالة على المدى الطويل، مع تقديم الخدمات والأدوية مجانا.

ويمكن الاستفادة من خدمات الحملة في الوحدات الصحية الثابتة التابعة للوزارة والمراكز الحضرية، والمستشفيات العامة والمركزية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة المنتشرة في المدن والقرى على مستوى الجمهورية، ومن خلال العيادات المتنقلة التي تقدم الخدمة في المناطق النائية والقرى التي يتم بها تنفيذ مبادرة "حياة كريمة".

وزارة الصحة حملة الصحة الإنجابية حسام عبدالغفار
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