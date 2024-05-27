لكبار القراء.. تلاوات جديدة تذاع لأول مرة عبر إذاعة القرآن الكريم في هذا الموعد - صور

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف الإذاعي رضا عبدالسلام رئيس شبكة القرآن الكريم، أنه ستتم إذاعة تلاوات لكبار القراء اليوم الاثنين، للمرة الأولى، ولمدة أسبوع.



وأوضح عبدالسلام أن التلاوات الجديدة تبدأ إذاعتها من السادسة والنصف مساء اليوم الاثنين، وتستمر حتى الاثنين الثالث من يونيو الجاري، على النحو التالي:



- "الإثنين ٥/٢٧":

- (٦:٣٠ مساءً ) الشيخ محمود على البنا، وماتيسر من سورة آل عمران.

- الشيخ عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورة محمد - ٢:٥٧ فجرا.

- الشيخ مصطفى إسماعيل (الأربعاء ٥/٢٩ - ٢:٥٧ فجرا ) وما تيسر من سورة الحج والمؤمنون.

- (الخميس ٥/٣٠):

- (١٢:١٥ ظهرا ) الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة البقرة.

- الشيخ أبو العينين شعيشع وماتيسر من سورة يونس - ٦:٣٠مساءً.

- الشيخ محمود علي البنا وما تيسر من سورة الأحزاب - ٢:٥٧ فجرا.

(الجمعة ٥/٣١):

- ٢:٥٧ فجرا ) الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة الأعراف.

الشيخ كامل يوسف البهتيمي وماتيسر من سورتي الكهف ومريم 🕡٦:٣٠ مساءً

- (السبت ٦/١):

- ٢:٥٧ فجرا ) الشيخ محمد صديق المنشاوي وما تيسر من سورتي الفتح والحجرات.

- (الأحد ٦/٢)

٦:٣٠- مساءً الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي وما تيسر من سورة الشعراء.

- الشيخ محمود علي البنا وما تيسر من سورة المائدة - ١٢:١٥ ظهرا.

(الإثنين ٦/٣):

- ٦:٣٠ مساءً) الشيخ كامل يوسف البهتيمي وما تيسر من سورة التوبة.

- الشيخ محمد صديق المنشاوي وما تيسر من سورة فاطر - ٢:٥٧ فجرا