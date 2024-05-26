بعد سنوات من التهميش.. "شباب المصريين": الرئيس السيسي أعاد الأمل لملايين المواطنين بالخارج

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعاد الأمل لملايين المصريين بالخارج، بعد سنوات طويلة من التهميش، وذلك من خلال إعادة وزارة الهجرة كوزراة مختصة بشئونهم وقائمة على حل أي مشكلات تواجههم.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الملتقى الأول لشباب المصريين بالخارج، والذي يعقد تحت عنوان "مكافحة الهجرة غير الشرعية وتأهيل الشباب لسوق العمل" بحضور وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وعدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منح المصريين بالخارج حقوق غير مسبوقة خاصة أنهم عانوا لسنوات طويلة من التهميش وكان ملف الهجرة مهدرا منذ إلغاء الوزارة قبل نحو عقدين من الزمان بعد أن تم دمج ملف الهجرة وإلحاقه بوزارة القوى العاملة.

وأشار إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتخذ قرارًا شجاعًا بعودة وزارة الهجرة عام 2015 ذلك القرار الذي أعاد الأمل لملايين المصريين بالخارج بعد سنوات طويلة من التهميش و اليأس حيث كان ينظر إليهم أنهم مجرد رقما في الموازنة من خلا ل تحويلات بنكية، ولكن في الحقيقة هم قوة كبيرة ولهم تأثير كبير جدًا لا أحد ينكره وهم خير سفراء للدولة المصرية في الخارج حيث حقق العديد منهم نجاحات كبيرة في مختلف المجالات العملية والعلمية.