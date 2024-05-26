وزير الزراعة يبحث مع نظيره اللبناني تعزيز التعاون في المجال الزراعي والأنشطة المرتبطة به

القاهرة- أ ش أ:

بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، مع وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأحد، سبل تعزيز التعاون في مجال الزراعة والأنشطة المرتبطة به.

واستعرض الوزيران- خلال اللقاء- الموضوعات المتعلقة بتبادل المنتجات الزراعية بين البلدين وإزالة المعوقات التي قد تؤثر على انسيابية السلع الزراعية بين الجانبين المصري واللبناني، ومنها صادرات مصر من البطاطس والبصل والنخيل إلى لبنان الشقيقة، بالإضافة إلى تنظيم تصدير المانجو وفسائل النخيل.

من جهته.. أكد الوزير اللبناني، رغبته في الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال الاستزراع السمكي والتلقيح الاصطناعي، بهدف تحسين السلالات وتدريب الجانب اللبناني في هذا الأمر، بالإضافة إلى مناقشة الموضوع المتعلق بتصدير الحمضيات للجانب اللبناني.

حضر الاجتماع، المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية الحسين فرحات، والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي المصري الدكتور سعد موسى، وعدد من قيادات وزارتي الزراعة في البلدين.

جدير بالذكر أن خلال وجوده في مصر، قام وزير الزراعة اللبناني، يرافقه مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور إبراهيم الدخيري، بزيارة إلى محافظة بورسعيد، حيث اطلع على الأنشطة الزراعية بالمحافظة، وتفقد المزارع السمكية بها، وكذلك سوق السمك، بحضور عدد من مسئولي وزارة الزراعة، ومحافظة بورسعيد.

كما قام الوزير اللبناني بزيارة المفرخ السمكي بالكيلو 21 بمحافظة الإسكندرية، واطلع على أنشطة المفرخ في تفريخ الجمبري والبلطي الأحمر والدنيس والقاروص واللوت، ثم بعد ذلك توجه إلى أحد مصانع تصنيع وتعبئة الأسماك بمدينة برج العرب، حيث تم استعراض منتجات المصنع التي تتضمن مختلف العمليات الخاصة بتعبئة الأسماك من تدخين وتمليح وتعبئة، حيث يصدر المصنع منتجاته إلى مختلف الدول العربية والأوروبية.