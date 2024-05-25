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BBC

بعد التحسن المؤقت.. الأرصاد تصدم المواطنين بشأن طقس الأحد والاثنين

12:53 م السبت 25 مايو 2024
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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تستمر في التراجع اليوم السبت بسبب التأثر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا مرورا البحر المتوسط.

وأضافت منار غانم، في تصريحات إلى "مصراوي"، أن ذلك يأتي بعد انكسار الموجة الحارة أمس الجمعة والتي استمرت أكثر من أسبوع حيث تتراجع الحرارة لمدة 72 ساعة لتتراوح بين 32 و33 على القاهرة الكبرى.

وتابعت: الطقس مستقر على معظم المناطق حيث يوجد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على وجود سحب منخفضة ومتوسطة تعمل على تلطيف حالة الجو.

وأشارت إلى أن هذا الأسبوع يشهد درجات حرارة معتدلة عدا يومي الأحد والاثنين حيث ترتفع درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية وتتراوح بين 36 و38 درجة على القاهرة وذلك بسبب ظهور الكتل الهوائية الصحراوية التي ستؤثر على الطقس.

وأكدت أن درجات الحرارة تنخفض مرة أخرى بداية من يوم الثلاثاء وتعود إلى المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام.

الدكتورة منار غانم هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة انكسار الموجة الحارة الطقس
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