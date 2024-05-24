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BBC

الشاباك الإسرائيلي ينشر صورة محمد شبانة.. والناقد الرياضي يعلق

10:58 م الجمعة 24 مايو 2024

الإعلامي المصري محمد شبانة

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كتب- أحمد عبدالمنعم وعمرو صالح:
تصدر الإعلامي محمد شبانة تريند منصة "X" وذلك بعد أن أعلن الاحتلال الإسرائيلي ووسائل إعلامه عن تنفيذ عملية اغتيال قائد لواء رفح في كتائب القسام أبو أنس شبانة، لكن المفارقة هي نشرهم لصورة الناقد الرياضي المصري "محمد شبانة" على أنه المستهدف!.

وكتب الإعلامي عمرو عبد الحميد،: "جهاز الشاباك ينشر صورة للزميل الصحفي والإعلامي محمد شبانة على أنها لمحمد شبانة أحد قادة القسام في رفح الذي فشلت إسرائيل في اغتياله، الجهاز يتعرض لأعطال مستمرة".

وانتشرت صورة الإعلامي محمد شبانة على مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت التعليقات الساخرة على الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبه قال "شبانة" في تصريحات لمصراوي، لم أتفاجئ أو أندهش من الصورة التي نشرها الشباك، على الرغم من أنه من أكبر الأجهزة الأمنية في إسرائيل.

وأضاف محمد شبانة، أن الصورة المنتشرة تدل على مدى الاهتزاز والارتباك الذي يعاني منه الكيان الصهيوني، لا سيما فيما يخص القضية الفلسطينية.

وتابع: "علمت أن الشاباك وهو جهاز الأمن العام الإسرائيلي هو أكبر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، تداول صورتي ومن المفترض أن يكون في قمة التركيز، والصورة تلك تدل على انهم يعانون من التخبط والارتباك، وأن فلسطين ستعود لأصحابها قريبا والنصر سيكون قريبا".

محمد شبانة الشاباك الاحتلال الإسرائيلي قادة القسام
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