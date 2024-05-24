وزيرة الثقافة تهنيء فريق فيلم "رفعت عيني للسماء" بفوزه بجائزة العين الذهبية في مهرجان كان

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كتب- محمد شاكر:

وجهت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة التهنئة لفريق عمل الفيلم التسجيلي المصري "رفعت عيني للسماء" بعد فوزه بجائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي في الدورة 77 لمهرجان كان السينمائي الدولي، مناصفة مع فيلم "Ernest Cole: Lost and Found".

وأكدت وزيرة الثقافة أن هذا الفوز إنجاز هام للسينما المصرية، ويعكس موهبة المخرجين ندى رياض وأيمن الأمير، وقدرتهما على تقديم عمل فني إبداعي يتناول قضايا إنسانية هامة بطريقة مؤثرة.

وقالت الوزيرة إن هذا الفوز يعزز مكانة مصر على خريطة السينما العالمية، ويؤكد قدرة السينما المصرية على المنافسة بقوة في المحافل الدولية.

يتناول الفيلم التسجيلي "رفعت عيني للسماء" قصة فرقة "بانوراما برشا" للفتيات من قرية برشا في صعيد مصر، والتي تقدم عروضًا مسرحية غنائية وفلكلورية تعالج قضايا اجتماعية.

ويُسلط الفيلم الضوء على التحديات التي يواجهنها ، وكيف يسعين لتحقيق أحلامهن رغم المعارضة والانتقادات.