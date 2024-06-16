تذكركم بالآخرة.. علي جمعة يوضح حكم زيارة القبور في العيد



كتب- حسن مرسي:

أوضح الدكتور علي جمعة، المفتي السابق للجمهورية، الحكم الشرعي لزيارة القبور في أول أيام العيد.

وفي حديثه على قناة "الناس"، أكد جمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح زيارة القبور بقوله: "ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة". وأضاف أن البعض قد يعترضون على تخصيص الزيارة في أول أيام العيد، إلا أن زيارة القبور في الوقفة أو في ثاني أو ثالث أيام العيد لا يوجد عليها اعتراض.

وأضاف مفتي الجمهورية السابق: "زيارة القبور تكون لإظهار الوفاء والبر والأنس، وليس للحزن، فهي فرصة للزائر لتذكر الأيام الجميلة. وقد نهى النبي عن إدخال الكآبة واختلاق المشاكل."

وتابع قائلاً: "البعض يحملون الورود ويقدمون الطعام للفقراء، ويزورون القبور بشعور من الأنس والفرحة. نحن نعيش في الدنيا كما نعيش في الآخرة، فالموت هو انتقال إلى حياة أخرى."