نشرة التوك شو| تفاصيل إنشاء مستشفى جامعة الجلالة وتغريم شركات المحمول 33 مليون جنيه

كتبت -داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد "مصراوي" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية، على النحو التالي:

لم نرصد إصابات.. الصحة: 14 مليون مصري تلقوا لقاح أسترازينيكا - فيديو

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن هيئة الدواء الأوروبية منحت موافقة على إعطاء لقاح أسترازينيكا، مضيفا أن نسبة لا تزيد عن 3 في المليون أصيبوا بعد تلقي اللقاح

"تنظيم الاتصالات": تغريم شركات المحمول ٣٣ مليون جنيه لمخالفتها معايير الجودة

أكد المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بتنظيم الاتصالات، أن الجهاز القومي للاتصالات اعتمد ٧٤٣ محطة محمول جديدة في الربع الأول لعام 2024.

وأضاف محمد إبراهيم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، مساء الأربعاء، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فرض عقوبات على شركات المحمول قيمتها ٣٣ مليون جنيه لمخالفتها لمعايير الجودة، مؤكدا أنه يتم التخطيط لإنفاق ٨ مليارات جنيه لتحسين الخدمة فى المناطق النائية والمناطق الجديدة.

أخيرًا حد افتكر".. خالد ابوبكر يعلق على إطلاق اسم "السيسي" على مدينة بسيناء

أكد الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، أن معركة التنمية في أراضي سيناء لا تقل أهمية عن الحرب ضد الإرهاب.

7 نجوم وتضم 600 سرير.. تفاصيل إنشاء مستشفى جامعة الجلالة

كشف الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، تفاصيل وآخر تطورات إنشاء مستشفى الجلالة والتسهيلات المقدمة للطلاب

مستشار الرئيس: نسبة الإصابة بجلطات الدم بسبب لقاح "أسترازينيكا" ضعيفة

قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن التطعيمات ضد كوروتا في كثير من الأحيان أنقذت حياة الملايين من البشر ولدينا منظومة تطعيمات مبرمجة منها الإجباري والاختياري

هل الأصل فى الزواج التعدد أم الافراد؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال هل الأصل فى الزواج التعدد أم الإفراد