نائب وزير المالية يكشف عدد المنتفعين بـ"التأمين الشامل" في 6 محافظات

كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عن عدد منتفعي التأمين الصحي الشامل، في المحافظات التي تم تطبيق المنظومة بها.

وقال "أبو عيش" إن هناك 5 ملايين متلقي للخدمة ومنتفعين في 6 محافظات تم تطبيق المنظومة بها على أن يتم الاستكمال في محافظات أخرى خلال الفترة الراهنة.

وتشمل تلك المحافظات التي تم تطبيق التأمين الصحي الشامل بها: بورسعيد، الأقصر ، الإسماعيلية ، جنوب سيناء، السويس، أسوان.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل "إنجازات تحققت ودروس مستفادة" بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية.

وأضاف: "نحن على الطريق الصحيح وما تم تنفيذه يحقق المستهدفات التي كانت موجودة.. وما نفخر به في المرحلة الأولى للتأمين الصحي أن وفقنا الله بالاشتراك مع الهيئات الأخرى لتفعيل القانون".

وتابع: "التحدي الرئيسي تفعيل ما تم ذكره في القوانين وما يرتبط بآليات المحاسبة، وكذلك مكانة وقوة المركز المالي لهيئة التأمين الصحي الشامل باعتبارها مسؤولة عن تمويل المنظومة، وأي إنجازات ممكن أن نفخر بها تتمثل في رضا المنتفع عن الأداء للمنظومة على الأرض من مقدمي الخدمات".