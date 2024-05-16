موجة حارة والقاهرة 35 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

إقبال كبير من المواطنين لليوم الثاني على المحطات الجديدة بالخط الثالث

كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الموجة الحارة غدًا الجمعة على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد أنه يسود غدًا طقس حار على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة المتوقعة غدًا على القاهرة الكبرى ٣٥ درجة، لتكون الأجواء حارة نهارا على أغلب الأنحاء شديدة الحرارة على جنوب البلاد.

وتابعت: "تستمر هذه الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة خلال الأسبوع القادم".