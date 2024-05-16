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BBC

موجة حارة والقاهرة 35 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

09:47 م الخميس 16 مايو 2024
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    طقس حار
  • عرض 11 صورة
    طقس حار
  • عرض 11 صورة
    طقس حار
  • عرض 11 صورة
    طقس حار
  • عرض 11 صورة
    طقس حار
  • عرض 11 صورة
    طقس حار
  • عرض 11 صورة
    طقس حار
  • عرض 11 صورة
    طقس حار
  • عرض 11 صورة
    طقس حار
  • عرض 11 صورة
    طقس حار
  • عرض 11 صورة
    طقس حار

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الموجة الحارة غدًا الجمعة على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد أنه يسود غدًا طقس حار على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة المتوقعة غدًا على القاهرة الكبرى ٣٥ درجة، لتكون الأجواء حارة نهارا على أغلب الأنحاء شديدة الحرارة على جنوب البلاد.

وتابعت: "تستمر هذه الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة خلال الأسبوع القادم".

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية طقس حار القاهرة الكبرى الأرصاد
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