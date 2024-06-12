السكة الحديد: إجراء بعض التعديلات على القطارات الإضافية خلال عيد الأضحى

48 درجة في هذه المناطق.. الأرصاد تعلن خريطة الحرارة الأيام المقبلة

كتب- محمد نصار:

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إجراء بعض التعديلات على القطارات الإضافية المقررة بمناسبة عيد الأضحى المبارك خلال الفترة من 10/6/2024 إلى 28/6/2024 وبيانها كالآتي:

- يتم إلغاء قطارات أرقام 1942 – 1952 – 1954 (ثالثة مكيفة ) القاهرة/ أسوان وذلك يوم 13/6/2024 فقط، كما يتم إلغاء قطارات 1943 – 1953 – 1955 (ثالثة مكيفة) أسوان/ القاهرة وذلك يوم 14/6/2024 فقط.

- يتم إلغاء تشغيل قطاري 1946 (VIP) القاهرة/ أسوان والمقرر له يوم 14/6/2024، كما يتم إلغاء قطار 1947 (VIP) والمقرر له يوم 20/6/2024.

- يتم تشغيل قطار 2247 (ثالثة تهوية ديناميكية) أسوان/ القاهرة مخصوص للنادي النوبي الرياضي بالقاهرة يوم 21/6/2024 فقط بدلًا من يوم 20/6/2024 حيث يقوم الساعة 09:45 مساءًًً من محطة أسوان يصل القاهرة الساعة 10:05 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- يتم تشغيل قطار 2249 ( ثالثة تهوية ديناميكية) أسوان/ القاهرة مخصوص للنادي النوبي الرياضي بالقاهرة يوم 21/6/2024 فقط بدلًا من يوم 20/6/2024 حيث يقوم الساعة 05:40 مساءً من محطة أسوان يصل القاهرة الساعة 07:10 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- يتم امتداد مسير قطار 2040 (تالجو) القاهرة/ الأقصر إلى محطة أسوان يوم 14/6/2024 فقط حيث يقوم من القاهرة الساعة 08:40 مساء ويصل محطة أسوان الساعة 08:10 صباحا طبقا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 2041 (تالجو) الأقصر/ القاهرة من محطة أسوان يوم 15/6/2024 فقط حيث يقوم من أسوان الساعة 10:30 مساء ويصل القاهرة الساعة 11:15 صباحا طبقا للجدول المرفق.

- يتم تعديل تركيب قطاري 1940/ 1941 بعدد (12 عربة ثانية مكيفة VIP) وبنفس جدوله وأيام تشغيله المقررة سابقًا.

- يتم تشغيل قطار 1946 (مكيف) القاهرة/ أسوان يوم 13/6/2024 فقط بتركيب (8 عربات ثانية مكيفة أسباني + 5 عربات ثانية مكيفة روسي) حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:40 مساءً ويصل أسوان الساعة 11:50 صباحا طبقا للجدول المرفق.

- يتم تشغيل قطار 1947 (مكيف) أسوان/ القاهرة يوم 14/6/ 2024 فقط بتركيب (8 عربات ثانية مكيفة + 5 عربات ثانية مكيفة روسي) حيث يقوم من أسوان الساعة 03:00 مساء ويصل القاهرة الساعة 03:40 صباحا طبقا للجدول المرفق.

- يتم تعديل تشغيل قطار 1946 (مكيف) القاهرة/ أسوان يوم 15/6/2024 فقط بتركيب (8 عربات ثانية مكيفة أسباني) حيث يقوم من القاهرة الساعة 05:00 مساءً ويصل أسوان الساعة 05:15 صباحا طبقا للجدول المرفق.

- يتم تعديل تشغيل قطار 1947 (مكيف) أسوان/ القاهرة يوم 16/6/2024 فقط بتركيب (8 عربات ثانية مكيفة أسباني) حيث يقوم من أسوان الساعة 07:00 صباحا ويصل القاهرة الساعة 07:15 مساءً طبقا للجدول المرفق.

ويتم تشغيل كل القطارات الإضافية خلال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك طبقا لما تم نشره سابقا على الصفحة الرسمية للهيئة.