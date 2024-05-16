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17 صورة من جنازة هشام عرفات وزير النقل السابق - حضور رسمي والجثمان في المسجد

03:48 م الخميس 16 مايو 2024
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كتب- محمد فتحي:
تصوير- هاني رجب:


وصل قبل قليل، جثمان الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق، إلى مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، لتشييعه إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة.

وحرص على حضور صلاة الجنازة: علاء فهمي، وزير النقل الأسبق، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة الأسبق، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري السابق، واللوء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، بالإضافة إلى عدد كبير من المسؤولين السابقين والحاليين.

يذكر أن الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق، تُوفي أمس الأربعاء، بعد صراع مع المرض.

وشغل الدكتور هشام عرفات منصب وزير النقل في الفترة من فبراير 2017 حتى فبراير 2019، وله أبحاثًا عديدة في تطوير منظومة النقل في مصر والدول العربية.

وحصل هشام عرفات على بكالوريوس الهندسة من جامعة عين شمس في عام 1985؛ وحصل على درجة الماجستير من نفس الجامعة في عام 1991؛ وحصل على الدكتوراه من جامعة عين شمس وجامعة براونشفايج بألمانيا.

جنازة هشام عرفات هشام عرفات وفاة هشام عرفات مسجد السيدة نفيسة
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