نشرة أخبار التوك شو| تصريحات هامة لوزير النقل.. وترقب لتحريك أسعار الدواء

كتبت -داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد "مصراوي" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية، على النحو التالي:

كامل الوزير: "مصر لم تبع رصيف ميناء السخنة".. وهذه تفاصيل التعاقد



أشاد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، بأعمال تطوير ميناء السخنة، قائلاً: "ضخامة العمل وأهميته في أرصفة ميناء السخنة واضحة على أرض الواقع

كامل الوزير يفجر مفاجأة: هذا المشروع يمكن أن يحقق دخلًا لمصر أكثر من السياحة

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن تجارة الترانزيت لها أهمية كبيرة وهامة للغاية في قطاع النقل، حيث إنها تساهم في تحقيق عوائد مالية كبيرة للدولة.



"المحاسبة الصارمة".. تامر أمين يُعلق على واقعة "فتاة أوبر

طالب الإعلامي تامر أمين، بأهمية التعامل مع الحوادث المختلفة لتطبيقات النقل الذكية بشكل جدي وحازم.جاء ذلك خلال تعليقه على حادثة محاولة اختطاف فتاة التجمع من قبل سائق تطبيق أوبر للنقل الذكي



أمين الفتوى: الحج فرض على الشخص الذي تتوافر فيه هذه الشروط

أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول حكم ما الأمور التي لو توافرت في أي شخص مسلم وجب عليه الحج؟

السفير حسام زكي: القمة العربية عادية.. وحرب غزة تتصدر مناقشاتها

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الظروف التي تنعقد فيها القمة العربية صعبة ودقيقة، خاصة أن الحرب على غزة ما زالت مستمرة.

هل سيتم تحريك سعر الدواء؟.. الشعبة توضح

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن الدواء سلعة استراتيجية وأمن قومي، لأن توافر الدواء له بعد اجتماعي.