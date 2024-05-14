السفير حسام زكي: القمة العربية عادية.. وحرب غزة تتصدر مناقشاتها

كتبت -داليا الظنيني:

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الظروف التي تنعقد فيها القمة العربية صعبة ودقيقة، خاصة أن الحرب على غزة ما زالت مستمرة.

وأوضح أن القمة التي تحتضنها البحرين "عادية"، وبالتالي تتعامل مع هذا الظرف ومع كل الأوضاع العربية بالشكل اللازم، وستعتمد قراراتها بما يحقق المصلحة العربية.

وأضاف "زكي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي، على قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن القضية الفلسطينية في قلب الاهتمامات وفي صدارة اهتمامات القادة العرب، بحيث تلقى القرارات المعتمدة شيء من الرضا من جانب الرأي العام العربي.

وأوضح أن حقوق الشعب الفلسطيني من الأمور المحسومة ولا يناقشها العرب، لكن يناقشون إجراءات وحرب الاحتلال، والإجراءات الضاغطة على الفلسطينيين، ويتوصلون فيها إلى مواقف سياسية وإذا تطلب الأمر إجراءات يتخذونها.

وتابع: "القرارات التي تم اتخاذها ستظهر بعد يومين، -تحديدا- يوم الخميس، وستجدون أن الموقف العربي السياسي موقف جيد ومحترم".

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