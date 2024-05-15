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BBC

هل سيتم تحريك سعر الدواء؟.. الشعبة توضح

12:13 ص الأربعاء 15 مايو 2024

هل سيتم تحريك سعر الدواء؟

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كتبت- داليا الظنيني:
قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن الدواء سلعة استراتيجية وأمن قومي، لأن توافر الدواء له بعد اجتماعي.

وأشار عوف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع على فضائية إم بي سي مصر، مساء الثلاثاء، إلى أنهم يأملون أن يتراجع سعر الدولار إلى 40 جنيها لتراجع تكاليف إنتاج الدواء، منوها بأنه إذا حدث تحريك في سعر الدواء سيكون على مراحل، وتدريجيا بنسبة تصل إلى 25%.

وأوضح رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن الأدوية التي تحرك سعرها لها بدائل ومثائل، ولن يزيد سعرها، معلقا: "الناس لم تعد تسأل على دواء الغدة لأنها عرفت أن له بديل وسعره رخيص".

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