"المحاسبة الصارمة".. تامر أمين يُعلق على واقعة "فتاة أوبر"

كتبت- داليا الظنيني:

طالب الإعلامي تامر أمين، بأهمية التعامل مع الحوادث المختلفة لتطبيقات النقل الذكية بشكل جدي وحازم.

جاء ذلك خلال تعليقه على حادثة محاولة اختطاف فتاة التجمع من قبل سائق تطبيق أوبر للنقل الذكي.

وأضاف أمين خلال حلقة برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار": "حصلت مشاكل ولا يجب أن تمر مرور الكرام ويجب محاسبة فاعليها بشدة وقانون وحزم".

أوضح أمين أن بعض حالات سوء التصرف التي قام بها بعض سائقي تطبيق أوبر، تسببت في ثورة غضب عارمة، وأدت إلى دعوات لمقاطعة الخدمة وتقديم بلاغات لهيئة الاستثمار لإلغاء ترخيص التطبيق في مصر، مضيفًا: "أٌقسم بالله العلي العظيم لا أعرف أوبر ولا ملاكها ولا تواصلت معهم ولكني أتحدث على المبدأ العام ولابد من تعامل بمنتهى القسوة ومن شركة أوبر نفسها".

وأشار إلى أهمية تحقيق شامل في تلك الحوادث في البرلمان، وأنه يجب أن لا تمر مرور الكرام، مؤكدًا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الأعمال السيئة بشدة وفقًا للقانون.

وشدد على أنه لا يتنازل عن مبدأ المحاسبة الصارمة، وأنه يجب أن يتم التعامل مع تلك الحوادث بحزم من قبل وزارة الداخلية وشركة أوبر نفسها.

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