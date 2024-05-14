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BBC

30 صورة.. حملات مفاجأة لـ"حماية المستهلك" على المخابز والسوبر ماركت في الجيزة

01:06 م الثلاثاء 14 مايو 2024
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كتب- محمد فتحي:

تصوير: إسلام فاروق

أجرى جهاز حماية المستهلك، في القاهرة، حملات تفتيشية مفاجئة على المخابز السياحية والسوبر ماركت، للتأكد من التزام المخابز بالأسعار والأوزان المحددة من قبل وزارة التموين.

وشن الجهاز حملات مكثفة اليوم على السوبر ماركت للتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار في مكان واضح وظاهر أمام المستهلكين طبقا لقرار حماية المستهلك بضرورة الإعلان عن الأسعار.

"مصراوي" رصد من خلال 30 صورة حملات الجهاز بالتعاون مع محافظة الجيزة على المخابز السياحية والبلدية والسوبر ماركت في كافة المناطق بمحافظة الجيزة.

حملات حماية المستهلك المخابز الجيزة جهاز حماية المستهلك المخابز السياحية
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