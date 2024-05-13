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40 صورة ترصد الحشد الكبير للمؤتمر الأول لاتحاد القبائل العربية

09:11 م الإثنين 13 مايو 2024
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    مؤتمر اتحاد القبائل العربية (5)
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    مؤتمر اتحاد القبائل العربية (3)
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    مؤتمر اتحاد القبائل العربية (2)
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    مؤتمر اتحاد القبائل العربية (1)
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    مؤتمر اتحاد القبائل العربية (7)
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    مؤتمر اتحاد القبائل العربية (11)
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    مؤتمر اتحاد القبائل العربية (6)
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    مؤتمر اتحاد القبائل العربية (8)
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    مؤتمر اتحاد القبائل العربية (10)
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    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
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    مؤتمر اتحاد القبائل العربية الجماهيري
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    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
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    المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد القبائل العربية (6)
  • عرض 40 صورة
    المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد القبائل العربية (13)
  • عرض 40 صورة
    المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد القبائل العربية (14)
  • عرض 40 صورة
    المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد القبائل العربية (11)
  • عرض 40 صورة
    المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد القبائل العربية (16)
  • عرض 40 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 40 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 40 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 40 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 40 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 40 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 40 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 40 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 40 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 40 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 40 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 40 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 40 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 40 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 40 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 40 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 40 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 40 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 40 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 40 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية

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أكد النائب مصطفى بكري المتحدث الرسمي باسم اتحاد القبائل العربية، أن الاتحاد لا يتجاوز الدستور والقانون، ويحترم كل مؤسسات الدولة، مستنكرًا مزايدة البعض على وطنية رموز الاتحاد وقياداته.

وقال "بكري"، على هامش مؤتمر الاتحاد المنعقد، اليوم الاثنين بمحافظة الجيزة، إن اتحاد القبائل العربية يضم تحت مظلته عددًا كبيرًا من الكيانات القبلية، وهناك إقبال كبير على العضويات منذ اليوم الأول لتدشينه، مشددًا على أن الاتحاد هو كيان وطني وسند أساسي لمؤسسات الدولة.

وينشر مصراوي 40 صورة من مؤتمر اتحاد القبائل العربية الذي أقيم اليوم بالجيزة.

النائب مصطفى بكري اتحاد القبائل العربية مؤتمر اتحاد القبائل العربية
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