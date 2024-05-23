بروتوكول تعاون بين نقابتي الصحفيين المصرية والفلسطينية -(تفاصيل)

كتب- عمرو صالح:

استقبل خالد البلشى نقيب الصحفيين، اليوم الخميس، لجنة نقابة الصحفيين الفلسطينيين فرع مصر، لبحث سبل دعم الصحفيين الفلسطينيين، خاصة المتواجدين فى مصر بحكم ظروف الحرب.

وبحسب بيان النقابة أطلع الوفد نقيب الصحفيين المصريين على الأوضاع الصعبة، التي يعيشها الصحفيون الفلسطينيون، الذين يواصلون عملهم رغم الظروف الصعبة، والعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وعلى أوضاع الصحفيين الفلسطينيين المتواجدين حاليًا في الأراضي المصرية.

وومن جانبه أشاد نقيب الصحفيين المصريين بالصحفيين الفلسطينيين، الذين يؤدون رسالتهم فى ظل الظروف الصعبة، التي يواجهونها بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر، الذى أدى إلى استشهاد أكثر من 140 صحفيًا، وما يواجهونه من مصاعب بسبب نقص الإمكانات، ونقص مواد الحماية والمعدات الصحفية.

وجرى خلال اللقاء الاتفاق على عدة بنود، كان أبرزها العمل على توقيع بروتوكول تعاون مشترك، سيتم بحضور نقيب الصحفيين الفلسطينيين الأستاذ ناصر أبو بكر، ويشمل وضع آليات لتقديم المساعدات للصحفيين المتواجدين بمصر، وفى مقدمتها الخدمة الصحية.

كما جرى خلال اللقاء الاتفاق على استمرارية التواصل بشكل دائم بين لجنة النقابة، ونقابة الصحفيين المصريين، لتقديم الخدمات للصحفيين الفلسطينيين، وتفعيل العمل والتعاون المشترك على كل الصعد، بما فى ذلك ترتيب عقد الدورات المختلفة وورش العمل>

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