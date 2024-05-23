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BBC

بكري: تقرير "سي إن إن" مشبوه.. ودور مصر في الوساطة معروف

11:13 م الخميس 23 مايو 2024

مصطفى بكري

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كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك قادة إسرائيليين ملاحقين في أكثر من 146 دولة، مشيرا إلى أن أي مسئول إسرائيلي سيصل في أي من مطارات تلك الدول سيتم اعتقاله.

وأضاف بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أن تقرير cnn الأمريكية عن دور مصر في مفاوضات الهدنة تقرير مشبوه، أعده كبير مراسلي الأمن القومي والثاني مراسل السي إن إن في البيت الأبيض.

وعلق مقدم "حقائق وأسرار": "أظن أن الأمر واضح ويكشف عن هويتهما، نص التقرير المشبوه يقول إن مصر خربت المفاوضات وغيرت في الوثائق المتبادلة، وهذا كلام غريب ويهدف إلى إعطاء إسرائيل مبرر بأنها بريئة، وأنها ليست المسئولة عن إفشال الوصول إلي اتفاق الهدنة، الأمر الذي يعطي مبررا لحكومة نتنياهو التي رفضت التوقيع أمام الإسرائيليين الذين تظاهروا ضد الحكومة".

ونوه الإعلامي مصطفى بكري، لما قاله ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بشأن ممارسة مصر لدور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين بالقطاع والأسرى بإسرائيل، تم بناء على مطالبات وإلحاح متكرر من إسرائيل والولايات المتحدة للقيام بهذا الدور، خاصة وأن مصر لها تجارب سابقة ناجحة ومتعددة بين إسرائيل وحركة حماس.

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