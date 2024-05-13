اتحاد القبائل: نقف صفًا واحدًا خلف الرئيس السيسي.. وندعم الشعب الفلسطيني -(صور)

"رسلان" نيابة عن "العرجاني": الفترة المقبلة ستشهد نشاطًا مكثفًا لاتحاد

نائب اتحاد القبائل العربية يكشف دور الاتحاد في دعم ثوابت الدولة ومواجهة

مصطفى بكري: اتحاد القبائل العربية جمعية أهلية وسيكون لنا مقرات في

كتب- محمد أبو بكر:

قال النائب عاطف مخلوف، إن اتحاد القبائل العربية يقف صفًا واحدًا لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف "مخلوف"، خلال كلمته في مؤتمر اتحاد القبائل العربية: كلنا مع المقاومة في غزة ومع الشعب الفلسطيني وندعمهم.

ويشارك في المؤتمر قيادات الاتحاد وعدد من الإعلاميين والسياسيين والشخصيات العامة، بما في ذلك البرلمانيين ورؤساء الأحزاب.