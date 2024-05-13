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اتحاد القبائل: نقف صفًا واحدًا خلف الرئيس السيسي.. وندعم الشعب الفلسطيني -(صور)

06:49 م الإثنين 13 مايو 2024
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    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
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    ؤتمر اتحاد القبائل العربية الجماهيري (2)
  • عرض 16 صورة
    ؤتمر اتحاد القبائل العربية الجماهيري (7)
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    ؤتمر اتحاد القبائل العربية الجماهيري (4)
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    ؤتمر اتحاد القبائل العربية الجماهيري (6)
  • عرض 16 صورة
    ؤتمر اتحاد القبائل العربية الجماهيري (5)
  • عرض 16 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 16 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 16 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية الجماهيري
  • عرض 16 صورة
    ؤتمر اتحاد القبائل العربية الجماهيري (3)
  • عرض 16 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 16 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 16 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 16 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 16 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية
  • عرض 16 صورة
    مؤتمر اتحاد القبائل العربية

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كتب- محمد أبو بكر:

قال النائب عاطف مخلوف، إن اتحاد القبائل العربية يقف صفًا واحدًا لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف "مخلوف"، خلال كلمته في مؤتمر اتحاد القبائل العربية: كلنا مع المقاومة في غزة ومع الشعب الفلسطيني وندعمهم.

ويشارك في المؤتمر قيادات الاتحاد وعدد من الإعلاميين والسياسيين والشخصيات العامة، بما في ذلك البرلمانيين ورؤساء الأحزاب.

النائب عاطف مخلوف اتحاد القبائل العربية مؤتمر اتحاد القبائل العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي غزة
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