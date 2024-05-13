اتحاد القبائل: نقف صفًا واحدًا خلف الرئيس السيسي.. وندعم الشعب الفلسطيني -(صور)
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كتب- محمد أبو بكر:
قال النائب عاطف مخلوف، إن اتحاد القبائل العربية يقف صفًا واحدًا لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف "مخلوف"، خلال كلمته في مؤتمر اتحاد القبائل العربية: كلنا مع المقاومة في غزة ومع الشعب الفلسطيني وندعمهم.
ويشارك في المؤتمر قيادات الاتحاد وعدد من الإعلاميين والسياسيين والشخصيات العامة، بما في ذلك البرلمانيين ورؤساء الأحزاب.
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