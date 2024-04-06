خبير اقتصادي يضع روشتة لانخفاض الدولار

كتب- حسن مرسي:

كشف مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، عن المأمول والمطلوب من الحكومة الجديدة المتوقع تشكيلها في الفترة المقبلة، قائلا: إنه يجب أن تتميز بالقدرة على امتلاك مسارات تفاوض لسلسة الديون وأن تتسم بالتعاون والتجانس وتراعي اعتبارات تغير المناخ.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه ينحاز لفكرة تغيير الحكومة لإطلاق بشارات إيجابية أن هناك تغيير ورؤية جديدة.

وأكد أن الحكومة الجديدة مطلوب منها استعادة تدفقات رؤوس أموال أجنبية ومُقدم عليها استعادة الثقة التي تعرضت للاهتزاز وهي نتيجة للظروف وليس للحكومة الحالية ولكنها حسبت على المجموعة الاقتصادية في الحكومة الحالية.

وأشار إلى أن مصر بها 100 مليون نسمة يمكن أن نستخلص منهم من يمكنهم التحرك بعزيمة جديدة في الفترة المقبلة في إشارة منه إلى الحكومة الجديدة المتوقع تشكيلها .

وحول السبيل لانخفاض الأسعار، أشار مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إلى أنه لا بد من توفير مناخ جيد للتنافسية والاستفادة من أدوات وخبرات جديدة.

واختتم أن الدولار حاليا أعلى من قيمته وسوف ينخفض مع عودة التدفقات الدولارية مثل عوائد العاملين في الخارج إلى جانب زيادة مستويات الدخل الأجنبي مثل قناة السويس التي تأثرت في الفترة الماضية.