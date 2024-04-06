حبوب أم أموال؟.. عالم أزهري يحسم الجدل الدائر حول زكاة الفطر

كتب- حسن مرسي:

كشف إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، تفاصيل الجدل الدائر حول زكاة الفطر، قائلا: زكاة الفطر أوجبها الله على الصائمين طهرة لهم وتكون من غالب قوت أهل البلد من قمح أو تمر أو أرز.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإمام أبو حنيفة كان أقرب الأئمة إلى عهد النبي بحوالي 300 سنة، وأجاز إخراج زكاة الفطر أموال تفعيلا لفقه المقاصد ومراعاة لمصالح الفقراء والمساكين وبقية الأئمة ارتأوا أنها تخرج من الحبوب.

واستطرد أنه لا يجب تحريم من يريد إخراج زكاة الفطر أموال، لأن هذا من أنواع التشدد ولا يخرج إلا ممن تربى تربية فقهية غير صحيحة.