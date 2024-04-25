الجيزة: رفع 1200 حالة إشغال وتحرير 10 محاضر لمخابز غير ملتزمة

كتب- محمد أبو بكر:

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية؛ لفرض الانضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين على الطريق العام ومنع الممارسات العشوائية.

في ذلك الاطار، نفذت محافظة الجيزة، حملات مكبرة بحي الهرم، شملت شوارع الطوابق وكعببش والمشربية والمريوطية فيصل والعطور، واستهدف رفع التعديات والإشغالات من الطريق العام.

وأسفرت الحملات، بحسب بيان صادر عن محافظة الجيزة، اليوم الخميس، عن رفع 800 حالة إشغال متنوعة للمقاهي والكافيهات ساهمت في تحقيق الانضباط بالطريق.

وأوضحت "الجيزة"، أن الحملات شملت قطاع حدائق الأهرام، وأسفرت عن رفع 1200 حالة إشغال متنوعة للمحال والمقاهي والكافيهات، وشملت "معدات، وكراسي، وشاشات عرض، وشيش، وفتارين، ودراجات بخارية"، وتم إيداع المضبوطات في "مخازن قطاع هضبة الأهرام"، بالإضافة إلى تحرير 10 محاضر تموينية لأفران ومخابز غير ملتزمة بمواصفات وأوزان الخبز المحددة، وذلك خلال حملات بالتعاون مع مديرية التموين وشرطة المرافق.

وشدد "راشد"، على مواصلة شن الحملات على مدار اليوم وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة وتوفير حرم لسير المواطنين.