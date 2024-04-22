تعرف على دعم الدولة اشتراكات القطارات ومترو الأنفاق في الموازنة الجديدة

كتب- محمد فتحي:

تشهد الجلسة العامة للبرلمان، غدا الثلاثاء، إلقاء البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2024/2025، من قبل وزير المالية، إذ جاء في الموازنة العامة الجديدة، دعم نقل الركاب لهيئة النقل العام والسكك الحديدية ومترو الأنفاق.

ويتمثل في كلًا من: الدعم الممنوح لهيئتي نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية لتغطية جانب من العجز الجاري المحقق بكل منهما، والناتج عن توفير خدمة نقل الركاب بأقل من تكلفتها الاقتصادية، وتبلغ تقديرات دعم نقل الركاب نحو ٢،٤٥٩ مليار جنيه بمشروع موازنة السنة المالية 2024-2025.

كما يتمثل في الدعم الممنوح لاشتراكات الطلاب على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لمواجهة الفرق بين قيمة الاشتراك التجاري والقيمة المخفضة المحصلة من طلاب المدارس والجامعات بما فيها جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق ويبلغ هذا الدعم بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مبلغ ٦٥٠ مليون جنيه "مبلغ ٢٠٠ مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومبلغ ٤٥٠ مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى بنسبة زيادة قدرها ٪٨٫٣ عن الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض بموازنة العام المالى الحالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والبالغة ٦٠٠ مليون جنيه.

كما جاء في دعم الامتيازات الممنوحة للعاملين بالقطاع الحكومي لبعض الفئات مثل "ذوي الهمم ومصابي الثورة والعمليات الحربية وأسر الشهداء والمحاربين القدماء" على أسعار ركوب قطارات السكك الحديدية وخطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى وفقا للبروتوكولات الموقعة بين وزارة المالية ووزارة النقل في هذا الشأن، وتبلغ تقديرات دعم تلك الامتيازات بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مبلغ ٥٥٠ مليون جنيه لمواجهة الغرض المذكور "منها ١٠٠ مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر"، ومبلغ ٤٥٠ مليون جنيه لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

كما شمل الدعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات في إطار إصلاح الخلل فيً عن الهيكل التمويلي لهيئة سكك حديد مصر نتيجة تشغيل خطوط تحقق إيرادات تقل كثيرا التكلفة الحقيقية، ولذا تقرر أن تسهم الخزانة العامة للدولة في تحمل الفرق بين التكلفة المعيارية المحددة بالبروتوكول الموقع بين وزارة المالية والنقل والتنمية المحلية وبين الإيرادات المحققة وتبلغ تقديرات دعم تلك الخطوط بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مبلغ ٥،٢٠٠ مليون جنيه لمواجهة الغرض المذكور، ليصبح بذلك إجمالي المبالغ المخصصة للهيئة القومية لسكك حديد مصر مبلغ ٥،٥٠٠ مليون جنيه وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (١/٢٠/١٢/١٣)

يذكر أن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال أول جلسة تشريعية لمجلس النواب بمقره الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، أحال إلى اللجان مشروع الموازنة العامة الجديدة لبدء مناقشتها.

وتتضمن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025 ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2024/ 2025 وعددها 59 هيئة.