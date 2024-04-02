هل تحتوي البقع البنفسجية بحبات البطاطس على مواد سامة؟.. الزراعة تُجيب

كتب- عمرو صالح:

كشفت الدكتورة نجلاء بلابل مديرة مشروع مكافحة العفن البني للبطاطس بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حقيقة إحتواء البقع البنفسجية التي تظهر بثمار البطاطس على مواد سامة.

وقالت "بلابل"، لمصراوي، إن البقع البنفسجية بثمار البطاطس يرجع لصنف التقاوي المزرعة، موضحًا أنها لا تحتوي على أي مواد سامة على الإطلاق وآمنة بنسبة 100%، مؤكدًا أنها صبغات طبيعية ولا تمثل أي ضرر صحي.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورًا لثمرة البطاطس تحتوي على بقع بنفسجية إدعوا أنها مواد سامة من المغنيسيوم الأمر الذي أثار حالة من القلق بين المواطنين.