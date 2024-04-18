الفنان التشكيلي إلياس أيوب: أقدم مشاهد مسرحية مكثفة في معرض "وجوه التعبير"

كتب- محمد شاكر:

افتتح جاليري آزاد بالزمالك، معرض "وجوه التعبير"، لمجموعة من الفنانين التشكيليين وهم، إلياس أيوب، إسماعيل الرفاعي، نوار شرتوح، شوقي يوسف، إلياس أيوب، وتستمر فعاليات المعرض حتى 7 مايو المُقبل.

ومن جانبه قال الفنان التشكيلي إلياس أيوب، في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه يقدم لوحات تعتمد على رسم الشخوص، يجمعهم موضوع معين، والقضية المطروحة بالمعرض يجمعهم وجود طاولة بينهم، مرات يجمعهم يكون عليها أكل او مشاريب، في موقف ما.

وأضاف أيوب: لقاءات الأشخاص في هذه الأعمال أشبه بمشهد مكثف من مسرحية، في ثانية واحدة تعبر عن مشهد كامل.

وتابع أيوب: أشارك في هذا المعرض بخمسة أعمال، ولفترة طويلة لم أكن أستخدم الألوان إلا لوجود رمزية ما على عكس هذا المعرض التي تمثل الألوان، فاللون الأصفر مثلا استخدمته كبقعة ضوء، واللون البنفسجي يعبر عن الألفة والحب، أما اللون الرمادي فيعبر عن التدبر.