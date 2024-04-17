اقتراح برغبة لوزير النقل لإقامة ميناء صيد بمدينة عزبة البرج بدمياط -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل؛ بشأن إقامة ميناء صيد بمدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط، التي تحتوي على ثُلثي أسطول الصيد بجمهورية مصر العربية.

وأكدت متى، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن مدينة عزبة البرج لا يوجد بها ميناء؛ ولكنها عبارة عن نقطة خروج للمراكب من ناحية اللسان والخروج من فرع النيل المالح للبحر الأبيض المتوسط، مشيرةً إلى أن تلك النقطة لا تمثل الأمان بالنسبة إلى المراكب في فترات النوات؛ خصوصًا مع ارتفاع الأمواج بالبحر مع هدوء النيل المالح، مما يؤدي إلى وجود إصابة وتكسير في قاع المركب عند ارتفاعها وهبوطها في مصدات الأمواج التي تعمل كحماية للشاطئ عند منطقة اللسان برأس البر.

وقالت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب: لذلك أقترح بإقامة ميناء صيد أسوةً بمنطقة المعدية بالبحيرة، مشيرةً إلى أن مصر حصلت على منحة في منتصف التسعينيات من دولة اليابان، لإقامة مشروع يتمثل في إنشاء ميناء صيد بمنطقة المعدية بالبحيرة؛ مما يسهم في توفير فرص عمل مقننة يعمل بها أبناء الجمهورية جميعًا، إلا أنه لم يتم إنشاء هذا الميناء حتى الآن.

واختتمت النائبة: إنشاء هذا الميناء سيسهم في إقامة مصانع للثلج والشباك والكراتين والتغليف والتعبئة ومصانع للأسماك المدخنة والمجمدة والمملحة؛ مما سيجعلها فرصة لفتح أبواب الرزق لدمياط وغيرها من المحافظات الساحلية.