نشرة التوك شو: رئيس "المراقبة الجوية" يكشف مفاجأة بشأن هجوم إيران.. وارتفاعات متوقعة فى أسعار الذهب

كتبت -داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزه.

رئيس "المراقبة الجوية" يكشف مفاجأة بشأن هجوم إيران على إسرائيل

أكد الكابتن أسامة عطا، رئيس قطاع المراقبة الجوية بوزارة الطيران المدني، أن مطار القاهرة الدولي حقق أعلى معدل تشغيل، بعد إعلان إيران توجيه ضربة جوية إلى إسرائيل



هل حددت الحكومة موعدًا لانتهاء تخفيف أحمال الكهرباء؟.. متحدث الوزراء يوضح



قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه لم يتم تحديد موعد محدد لانتهاء تخفيف الأحمال الذي عادت الدولة لتطبيقه بعد إجازة عيد الفطر المبارك.



هل ساهم تحرير سعر الصرف في زيادة الصادرات؟.. مسؤول يوضح



قال اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري، استمرت في الزيادة مما يدل على نجاح سياسات الدولة المصرية في تحفيز الصناعة.



ارتفاعات كبيرة في الأسعار.. رئيس شعبة الذهب يكشف توقعاته للفترة المقبلة



قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادات غير مسبوقة في سوق الذهب على المستوى العالمي، موضحًا أن سعر الوقية وصل لـ2400 دولار.

الزراعة: المنتجات المصرية ذات جودة عالية.. والأسواق العالمية تتعامل معنا



قال المهندس محمد القرش، معاون وزير الزراعة، والمتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إنه في الربع الأول من العام الجاري حدثت طفرة في عملية التصدير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، موضحًا أن تصدير المحاصيل الزراعية يعطي فرصة كبيرة لدعم المزارع واستقرار السوق ومصدر للنقد الأجنبي.