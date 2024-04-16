رئيس "المراقبة الجوية" يكشف مفاجأة بشأن بعد هجوم إيران على إسرائيل

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الكابتن أسامة عطا، رئيس قطاع المراقبة الجوية بوزارة الطيران المدني، أن مطار القاهرة الدولي حقق أعلى معدل تشغيل، بعد إعلان إيران توجيه ضربة جوية إلى إسرائيل.

وأوضح "عطا"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث فى مصر، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، اليوم الثلاثاء، أن معدل الطيران العابر على المجال الجوي المصري ارتفع بنسبة 110%، وكثافة الركاب بمطار القاهرة الدولي استمرت لمدة ٤٨ ساعة، يوم إغلاق الأجواء في الدول المجاورة، عقب الهجوم الإيراني بالصواريخ الباليستية والمسيرات على إسرائيل.

وأضاف: "تعاملنا مع الأمر وكأنه حالة طوارئ".

وأكد أن المنظمات الدولية أشادت بحسن استقبال الجانب المصري للركاب وتنفيذ خطة الطوارئ بمطار القاهرة.

يذكر أن مطار القاهرة الدولي حقق أعلى معدلات تشغيل في تاريخه بـ ٩٤ ألف راكب.

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