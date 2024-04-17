موجة تقلبات جوية.. تفاصيل حالة الطقس حتى الاثنين المقبل (ارتفاع وانخفاض)

كتب- محمد شاكر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من الأربعاء 17 إبريل، إلى الإثنين 22 أبريل 2024، على كافة أنحاء البلاد.

طقس الأربعاء

ارتفاع ملحوظ ومؤقت في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (6:5) درجة على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهاراً معتدل ليلاً.

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، تؤدى إلى تدهور فى مستوى الرؤية الأفقية على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

طقس الخميس

اعتبارا من الخميس 18 إبريل 2024، انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 6 إلى 8 درجات ليسود طقس دافئ نهاراً على السواحل الشمالية حار على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

شبورة مائية على مناطق من السواحل الشمالية والكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

طقس الجمعة

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الطقس من السبت إلى الاثنين

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.