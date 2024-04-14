"خارجية الشيوخ" تُعلق على الهجوم الصاروخي لإيران على إسرائيل

كتب- نشأت علي:

أكدت النائبة سماء سليمان وكيل لجنة الشئون العربية والخارجية بمجلس الشيوخ، أن الهجوم الصاروخى من الجانب الإيراني على مناطق متفرقة داخل إسرائيل سواء بصواريخ أو طائرات مسيره هو بداية وشيكة لتصعيد نطاق الحرب داخل منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت البرلمانية أن ضرب إسرائيل لسفارة إيرانية فى دمشق هو محاولة لجر الجانب الإيراني إلى حرب بعد أن فشل المخطط الصهوينى إلى جر مصر لهذة المعركة، لافتة إلى أن نتنياهو رئيس الوزراء يسعى إلى تحقيق أية مكاسب للبقاء في مكانه بعد حالة الفشل التي تشهدها إسرائيل فى السنوات الأخيرة بسبب سياسته.

وأشارت إلى أنه حال استمرار التصعيد بين الجانبين الإيراني والإسرائيلى عواقبه وخيمة، مما يجعل المنطقة ف حالة عدم استقرار ويؤدى إلى توسيع نطاق الحرب لأمد غير متوقع.

وقالت: صحيح أن إيران وجهت 150 صاروخًا تجاه مناطق متفرقة داخل إسرائيل وحسب ماذكر من قبل المصادر الأمريكية الإسرائيلية تم صد أكثر من 90% من هذة الصواريخ، الإ أن ذلك يرجع إلى نشر مضادات صواريخ أمريكية داخل إسرائيل فى الأيام الماضية مما ساعد فى التصدي للهجمات الإيرانية.

وشددت النائبة على أن مصر تسعى إلى تحقيق التهدئة خاصة وأن استمرار التصعيد الإيراني - الإسرائيلى سيكون له عواقب وخيمة داخل منطقة الشرق الأوسط وهو ما يجب الانتباه إليه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.