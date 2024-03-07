عمل مستشارًا لـ"مبارك والسادات".. من هو شيخ الصحفيين محمد عبد الجواد منصور؟

عمل المرأة ليلًا.. "العمل" تسلط الضوء على دور وحدة المساواة بين الجنسين

وزير الري يوجه بزيادة تحصيلات الوزارة لرفع أعداد المستفيدين من مكافأة

5 آلاف وجبة يوميا والتراويح 20 ركعة.. خطة الجامع الأزهر في رمضان

كتب- محمد فتحي:

تُوفي قبل قليل، الكاتب الصحفي محمد عبد الجواد منصور، شيخ الصحفيين المصريين والعرب، عن عمر يناهز الـ100 عام، بعد تعرضة لأزمة صحية مفاجئة أدت إلى وفاته.

ويستعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن الراحل خلال حياته الصحفية.

- من مواليد قرية المدمر بمحافظة سوهاج.

- تخرج في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية جامعة فؤاد الأول القاهرة سنة 1947.

- خاض حياة عملية ثرية عمل خلالها مذيعا بالإذاعة المصرية.

- عمل في وكالة رويترز ثم ملحقا صحفيا بالبرازيل.

- أحد مؤسسي وكالة أنباء الشرق الأوسط.

- عمل محررا سياسيا ودبلوماسيا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

- عمل رئيسا لقسم الأخبار بجريدة الجمهورية، ومستشارا إعلاميا بمدينة شيكاغو.

- تولى منصب رئيسا لمجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.

- عمل مستشارا إعلاميا للرئيسين الراحلين أنور السادات 4 أعوام، وحسني مبارك 12 عاما.

- انتخب عضوا بمجلس نقابة الصحفيين بأغلبية ساحقة.

- اختير وكيلا للنقابة خلال الفترة من 1981 حتى 1985.

- كان عضوا في مجلس الشورى، ووكيل للمجلس الأعلى للصحافة.

- زار معظم دول العالم في مهام صحفية ويتمتع بثقافة متنوعة وعميقة، وعلاقات دولية وإقليمية ومحلية عديدة.

- يلقب بـ "شيخ الصحفيين المصريين والعرب".

يُذكر أنه من المقرر أن يشيع جثمان الفقيد الراحل عقب صلاة الجمعة غدا، من مسجد الدكتور مصطفى محمود في المهندسين، ثم يُقام سرادق العزاء بعد غدًا السبت بمسجد الحامدية الشاذلية.