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BBC

وزيرتا الثقافة والتخطيط تبحثان التصورات المقترحة لتعظيم الاستفادة من أصول وزارة الثقافة

12:10 م الأربعاء 06 مارس 2024

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

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القاهرة- أ ش أ:

بحثت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي الدكتورة هالة السعيد، التصورات المقترحة حول تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لوزارة الثقافة، والتي أصبحت غير مستغلة - لانتقال الوزارة للعاصمة الإدارية - وكذلك بعض المباني التي ترغب الوزارة في تعظيم الاستفادة منها في المحافظات المختلفة.

وأشارت الكيلاني، إلى وجود عدد من المواقع الثقافية والأصول التابعة لوزارة الثقافة، التي يمكن استثمارها، منها ما هو تابع للهيئة العامة لقصور الثقافة وبعض القطاعات الأخرى التي خلت بانتقال هذه القطاعات للعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى بعض المواقع غير المستغلة في المحافظات.

وأكدت وزيرة الثقافة أنه يجري حصر جميع تلك الأصول لوضع تصور نهائي لتعظيم الاستفادة منها استثماريا.

من جهتها، قالت الدكتورة هالة السعيد، إن صندوق مصر السيادي يسعى - وفق قرار إنشائه - إلى العمل على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وتعظيم العائد منها، ويجري دراسة مجموعة من الأصول المملوكة لوزارة الثقافة في القاهرة والمحافظات، لوضع تصور حول الاستخدام الأمثل لتلك الأصول.

وأكدت السعيد، أن جميع الأصول التي تخضع لدراسة الصندوق السيادي، هي ليست أصولا ذات طابع تاريخي أو مسجلة ضمن سجلات التراث الحضاري، ومعظمها مبانٍ تم إنشاؤها منذ سنوات، ولم تعد تؤدي الوظيفة التي تم إنشاؤها من أجلها، أو أن هناك أفكار جديدة لاستخدام تلك المباني، نظرًا للتطور العمراني الذي حدث خلال السنوات الأخيرة.

نيفين الكيلاني وزارة الثقافة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية صندوق مصر السيادي

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