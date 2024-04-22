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عمرو أديب يقارن على الهواء عينات خبز من 20 منطقة بالقاهرة والجيزة

10:30 م الإثنين 22 أبريل 2024
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    عمرو أديب يعرض عينات من الخبر السياحي
  • عرض 4 صورة
    عمرو أديب يعرض عينات من الخبر السياحي
  • عرض 4 صورة
    عمرو أديب يعرض عينات من الخبر السياحي
  • عرض 4 صورة
    عمرو أديب يعرض عينات من الخبر السياحي

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كتب- حسن مرسي:

عرض الإعلامي عمرو أديب، عينات من الخبر السياحي والفينو من أكثر من 20 مخبزًا من مختلف المناطق تزامنًا مع بدء تطبيق القرارات الصادرة من وزارة التموين بشأن أحجام وأسعار الخبز غير المدعم.

وخلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين: "إحنا بندفع فلوس والدولة بتقدم الدقيق للمخبز بسعر مناسب، ليه بعض المخابز مازالت مصرة على تقديم حجم أقل وطعم غير جيد".

أضاف مقدم "الحكاية"، أن الدولة لديها جدية كبيرة في ملف الخبز، ولكن نصيحتي للمواطنين بألا تأخذكم رحمة بالمخابز المخالفة، متابعًا: "فيه ناس بتراعي ربنا وبتطلع رغيف حلو، والبعض الأخر بيطلع من نفس الدقيق ونفس الصنعة والإمكانيات عيش سيء ميتكلش، إيه المشكلة لو صاحب المخبز إداني حقي".

وخلال الفقرة، قام أديب بمقارنة بين عينات الخبز مبديًا استنكاره لعدم وجود الرغيف المحدد سعره بـ75 قرشًا في كل المخابز، بالإضافة إلى صغر حجم الرغيف المسعر بجنيه في عدد كبير من العينات.

عمرو أديب عمرو أديب يعرض عينات من الخبر عينات خبز من 20 منطقة الخبر السياحي والفينو الخبز غير المدعم برنامج الحكاية
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