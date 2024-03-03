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BBC

"مش موجودة بأمريكا".. مستشار وزير الزراعة: لدينا أكبر محطات تحلية المياه في العالم

10:36 م الأحد 03 مارس 2024

الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة

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كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، إن مصر قادرة على تحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها برغم زيادة عدد السكان الهائل، مشيرًا إلى أن الدولة لم تتأثر من الأزمة العالمية في الغذاء.

وأضاف فهيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن مليونا فدان أنتجوا ما يزيد عن 30 مليون سلعة غذائية، بحوالي 30 مليار كجم في المحاصيل الاستراتيجية من خضروات وفاكهة، وتم ضخ جزء منها في الأسواق والتصدير، وإضافة 2.5 مليون آخرين لرقعة مصر الزراعية.

وتابع: "مصر بها أكبر محطات تحلية المياه في العالم من موازنتها الخاصة؛ لتأمين الغذاء المستقبلي، معلقا: "مش موجودة في أمريكا".

وأشار مستشار وزير الزراعة، إلى أنه تم استنباط أصناف جديدة من القمح بنحو 20 صنفًا، تصل إنتاجيتها لـ3 أردب للفدان، مما يعني مضاعفة مساحة المحصول في القمح والذرة وباقي المنتجات.

واستطرد: الدولة صممت صوامع لحفظ الغلال بكميات تصل لـ4 ملايين طن قمح، مختتمًا: "الحكومة ستوفر العام الحالي أسعار استرشادية مريحة لمزارعي القمح وباقي السلع الاسترشادية".

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الدكتور محمد فهيم مصر الأمن الغذائي أحمد موسى على مسئوليتي القمح

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