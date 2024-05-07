أحمد موسى للمصريين: "بلاش حد يسخنكم.. حدودكم محميّة"

كتبت -داليا الظنيني:

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة إلى المصريين في إطار تطورات الأحداث في مدينة رفح الفلسطينية.

وقال موسى: "بلاش حد يسخنك، لأن هناك حملات تسخين غير مسبوقة".

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء: "من كان يهاجم الجيش المصري خلال 10 سنوات وعملوا على تفكيكه هم من يتساءلون اليوم أين الجيش المصري؟".

وأكمل: "ثق في قدرات بلدك فى أي قرار ستتخذه وحدودنا محمية بفضل الله وجيشنا العظيم".

وأوضح أن "السيادة المصرية محدش يقدر يقربلها".

وشدد على أنه لا يستطيع أحد الاقتراب من معبر رفح من الاتجاه المصري، والذي لم يغلق على الإطلاق منذ بداية الأحداث.

وأوضح أن قطاع غزة بات معزولا عن العالم بعدما أغلق الاحتلال معبر رفح من الجانب الفلسطيني ومعبر كرم أبو سالم بعد هجوم حركة حماس على المعبر قبل يومين، معلقا: "مفيش شاحنة دخلت على مدار يومين".

وواصل: أمريكا تتحمل المسئولية عما يحدث حاليا في قطاع غزة، قائلا: الفلسطينيين اتبهدلوا منذ 7 أكتوبر حتى الآن.

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