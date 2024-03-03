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BBC

رياح وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين بدرجات الحرارة

08:33 م الأحد 03 مارس 2024
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة، أن الطقس يكون بارد ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يوجد شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتابعت: "يوجد نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة".

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الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية السواحل الشمالية القاهرة الكبرى شبورة مائية درجات الحرارة

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