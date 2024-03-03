إعلان

BBC

اعتزازًا بهم.. القوات المسلحة تحتفل بيوم الشهيد

10:40 م الأحد 03 مارس 2024

الرئيس السيسى يضع إكليل الزهور على قبر الجندي المج

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتب- محمد سامي:
تحتفل القوات المسلحة، كل عام في التاسع من مارس، كل عام بـ"يوم الشهيد"، حيث يتم الاحتفال بهذا اليوم كاعتزاز بشهداء مصر الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن.

وتم تحديد يوم الشهيد في 9 مارس تزامنًا مع إحياء ذكرى الشهيد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق.

وشارك الفريق عبد المنعم رياض، في حروب عدة من بينها حرب فلسطين عام 1948، والعدوان الثلاثي على مصر عام 1965، وحرب الاستنزاف حتى استُشهد في التاسع من مارس عام 1969.

جاء استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض عندما قرر أن يتوجه إلى الجبهة للوقوف على نتائج المعركة عن قرب، ومشاركة الجنود مواجهة الموقف.

أثناء وجود رئيس أركان حرب القوات المسلحة -آنذاك- على الجبهة قرر أن يزور الموقع رقم 6، الذي لم يكن يبعد عن مرمى النيران الإسرائيلية سوى 250 متراً، حيث كبَّد فريق الموقع 6 قوات القوات الإسرائيلية خسائر فادحة.

لكن الموقع شهد الدقائق الأخيرة في حياة الفريق، حيث انهالت نيران القوات الإسرائيلية على المنطقة التي كان يقف فيها فجأة، حتى انفجرت إحدى طلقات المدفعية بالقرب منه.

وكنتيجة للشظايا القاتلة استشهد عبد المنعم رياض، عن عمر ناهز 50 عاما، متأثرا بجراحه، لتبقى بطولاته وأقواله المأثورة خالدة في عقول ووجدان مصر، ومنذ ذلك الحين، اتخذت القوات المسلحة التاسع من مارس ذكرى للاحتفال بالشهيد، لتخليد ذكراه.

ونشرت وزارة الدفاع عدة فيديوهات اليوم 3 مارس 2024، بعنوان ويبقى الأثر وذلك للتذكير بسيرة الشهداء وتضحياتهم.

يوم الشهيد شهداء القوات المسلحة شهداء الشرطة عبد المنعم رياض

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مصدر: انتهاء اليوم الأول من المباحثات بالقاهرة بمشاركة مصر وأمريكا وحماس وقطر

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* بيان عاجل من النيابة العامة بشأن المتهمين في واقعة نيرة صلاح طالبة العريش
البحوث الإسلامية يوضح حكم تأخير دفن الميت تعقيبًا على أزمة حلمي بكر..
* رمضان يوم الأحد أم الإثنين.. "البحوث الفلكية" يحسم الجدل
* "اعتبار الأبيض فائزا".. قرار عاجل من كاف بإلغاء مباراة الزمالك وسوار الغيني
* التنفيذ على 39 جنيها.. سعر دولار السوق السوداء يواصل الانهيار
* النقل العام بالقاهرة: تغيير مواعيد الأتوبيسات في شهر رمضان بجميع الخطوط
* ظاهرة جوية صباحًا ورياح.. الأرصاد تعلن طقس 48 ساعة مقبلة