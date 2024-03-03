اعتزازًا بهم.. القوات المسلحة تحتفل بيوم الشهيد



كتب- محمد سامي:

تحتفل القوات المسلحة، كل عام في التاسع من مارس، كل عام بـ"يوم الشهيد"، حيث يتم الاحتفال بهذا اليوم كاعتزاز بشهداء مصر الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن.

وتم تحديد يوم الشهيد في 9 مارس تزامنًا مع إحياء ذكرى الشهيد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق.

وشارك الفريق عبد المنعم رياض، في حروب عدة من بينها حرب فلسطين عام 1948، والعدوان الثلاثي على مصر عام 1965، وحرب الاستنزاف حتى استُشهد في التاسع من مارس عام 1969.

جاء استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض عندما قرر أن يتوجه إلى الجبهة للوقوف على نتائج المعركة عن قرب، ومشاركة الجنود مواجهة الموقف.

أثناء وجود رئيس أركان حرب القوات المسلحة -آنذاك- على الجبهة قرر أن يزور الموقع رقم 6، الذي لم يكن يبعد عن مرمى النيران الإسرائيلية سوى 250 متراً، حيث كبَّد فريق الموقع 6 قوات القوات الإسرائيلية خسائر فادحة.

لكن الموقع شهد الدقائق الأخيرة في حياة الفريق، حيث انهالت نيران القوات الإسرائيلية على المنطقة التي كان يقف فيها فجأة، حتى انفجرت إحدى طلقات المدفعية بالقرب منه.

وكنتيجة للشظايا القاتلة استشهد عبد المنعم رياض، عن عمر ناهز 50 عاما، متأثرا بجراحه، لتبقى بطولاته وأقواله المأثورة خالدة في عقول ووجدان مصر، ومنذ ذلك الحين، اتخذت القوات المسلحة التاسع من مارس ذكرى للاحتفال بالشهيد، لتخليد ذكراه.

ونشرت وزارة الدفاع عدة فيديوهات اليوم 3 مارس 2024، بعنوان ويبقى الأثر وذلك للتذكير بسيرة الشهداء وتضحياتهم.