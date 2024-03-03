حدث في 8 ساعات| بدء حجز شقق جنة في القاهرة الجديدة و6 أكتوبر.. و"البحوث الفلكية" يحسم موعد رمضان

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر اليوم الأحد العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية، أبرزها إعلان خالد ثابت، نجل شقيق سوزان مبارك، وفاة والده اللواء منير ثابت، شقيق سوزان مبارك.

ويستعرض مصراوي أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الساعات الماضية:

الرئيس السيسي يُصدق على قانونين بشأن الغاز والزيت الخام

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 155 لسنة 2023 بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) للبحث عن الغاز والزيت والخام واستغلالهما فى منطقة شمال كينج مريوط البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع.

كما صّدق الرئيس السيسي على القانون رقم 181 لسنة 2023 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة مصري البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

وفاة منير ثابت شقيق سوزان مبارك

أعلن خالد ثابت، نجل شقيق سوزان مبارك، وفاة والده اللواء منير ثابت، شقيق سوزان مبارك، أرملة الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وكتب خالد ثابت عبر حسابه الشخصي بفيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى والدي اللواء منير ثابت.. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأسكنه الجنة".

ظاهرة جوية صباحًا ورياح.. الأرصاد تعلن طقس 48 ساعة مقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة على مدار يومي الاثنين والثلاثاء.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه توجد يومي الاثنين 4 مارس والثلاثاء 5 مارس 2024 شبورة مائية من الساعة 4 إلى الساعة 9 صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يوجد نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

التقديم بدأ.. ننشر كراسة شروط شقق جنة في القاهرة الجديدة و6 أكتوبر

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، عن كراسة شروط الخاصة بالطرح التكميلي لشقق جنة في مدينة أكتوبر والقاهرة الجديدة.

وتبدأ اليوم 3 مارس إجراءات التقديم في الطرح التكميلي لشقق جنة، حيث يتم طرح 480 وحدة سكنية بمشروع جنة، بمدينتي 6 أكتوبر والقاهرة الجديد بمساحات تتراوح بين 100 و150 مترًا.

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التقديم بدأ.. ننشر كراسة شروط شقق جنة في القاهرة الجديدة و6 أكتوبر

التفاصيل الكاملة لحفل تخرج نجلي رئيس الوزراء ووزيرة البيئة بالجامعة الأمريكية

شهدت الجامعة الأمريكية بالقاهرة مساء أمس الأول، حفل تخرج دفعة شهر فبراير لطلاب مرحلتي البكالوريوس والليسانس وطلاب الدراسات العليا حامي درجات علمية ماجستير ودكتوراه، وذلك مساء أمس الأول، بحرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وشهدت الجامعة تخريج 502 طالب وطالبة حاصلين على درجات بكالريوس وليسانس أبرزهم نجلي المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والذي ظهر برفقة أسرته خلال حفل التخرج، وكذلك نجل الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والذي حصل على شهادة من كلية الاقتصاد، بالإضافة إلى آخرين.

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قطع المياه لمدة 10 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع مياه الشرب عن قرى "الحلف الشرقي، كفر حلاوة، عرب منشآة سليمان "، وذلك لمدة 10 ساعات ابتداء من الساعة العاشرة مساء الثلاثاء 5 مارس، وحتى الساعة الثامنة صباح يوم الأربعاء 6 مارس.

وأوضحت الشركة، أن سبب انقطاع المياه يرجع إلى حدوث تسريب بخط مياه قطر ٦٠٠ مم، الأمر الذي يستلزم قطع المياه عن تلك القرى؛ لإنهاء أعمال الإصلاح.

مشروع قانون.. جواز الجمع بين معاشي "تكافل" و"كرامة" بشروط

يناقش مجلس الشيوخ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

وتنص المادة 10 في مشروع القانون والمعدلة برقم المادة 12 في تقرير مجلس الشيوخ، على جواز الجمع بين كل من الدعم النقدي المشروط "تكافل" والدعم النقدي غير المشروط "كرامة"، إذا توفرت الشروط المقررة قانونًا.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

رمضان يوم الأحد أم الإثنين.. "البحوث الفلكية" يحسم الجدل

حسم الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد بداية شهر رمضان المبارك، وذلك بعد تداول أنباء متضاربة حول موعده.

وأضاف رئيس معهد البحوث الفلكية: طبقا للحسابات الفلكية، سيولد هلال شهر رمضان مع وجود فترة مكوث بعد الغروب مدتها 15 دقيقة، وبذلك يكون شهر رمضان يوم الاثنين 11 مارس.

وتابع: شرعيا أو من حيث استطلاع الهلال، هذا أمر رهن قرار لجان الرؤية ومفتي الجمهورية وقت الرؤية يوم الأحد 10 مارس 2024.