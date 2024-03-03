بالصور.. إقبال كثيف على معرض "خير مزارعنا لأهالينا" بالدقي

كتب- عمرو صالح:

شهد معرض وزارة الزراعة "خير مزارعنا لأهالينا" إقبالاً كبيرًا من المواطنين خلال ثاني أيام افتتاحه بموقع الإدارة العامة للزراعات المحمية بالدقي حيث يحتوي المعرض على جميع المنتجات الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنين بالإضافة إلى سلع شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قام أمس بافتتاح ‏معرض وزارة الزراعة "خير مزارعنا لاهلينا" للمنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان المبارك.

من ناحيته أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة لمتابعة المشرف العام على المنافذ والمعارض بالوزارة بأن معرض خير مزارعنا لأهالينا يعتبر من أكبر المعارض المقامة حاليًا حيث يبلغ عدد المشاركين في المعرض 70 عارضًا على مساحة 1500 م ويوجد به أكثر من 200 سلعة.

وأشار "صالح"، إلى أن المبادرة جاءت لتلبية رغبات المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم ولتحقيق التوازن وضبط الأسعار داخل الأسواق المصرية.

يذكر أن المعرض مفتوح يوميًا أمام المواطنين من العاشرة صباحا إلى التاسعة مساءًا، ومستمر طوال أيام شهر رمضان الكريم بموقع الإدارة العامة للزراعات المحمية أمام نادى الصيد بحي الدقي.

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