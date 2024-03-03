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BBC

الرئيس السيسي يُصدق على قانونين بشأن الغاز والزيت الخام

04:38 م الأحد 03 مارس 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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القاهرة - مصراوي:

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 155 لسنة 2023 بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) للبحث عن الغاز والزيت والخام واستغلالهما فى منطقة شمال كينج مريوط البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع.

كما صّدق الرئيس السيسي على القانون رقم 181 لسنة 2023 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة مصري البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

نشرت الاتفاقيتان اللتان وافق عليهما مجلس النواب بالجريدة الرسمية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي الغاز الزيت الخام

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