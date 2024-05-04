أحدث 30 صورة جوية من مشروع القطار السريع - محطات ومسار

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كتب- محمد نصار:

نشرت وزارة النقل، مجموعة من أحدث صور أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين - مطروح).

وأكدت الوزارة، أن شبكة القطار الكهربائي السريع ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية حيث تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية).

كما تساعد في خدمة المناطق السياحية (الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) في مصر، ومنها المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر.

وتعزز الشبكة أيضًا من خدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة أو مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات.

وتعمل على خلق محاور لوجستية تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وشمال وجنوب البلاد، إلى جانب ربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير).