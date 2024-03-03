بالصور.. جمال مبارك يشارك في جنازة اللواء منير ثابت

وزير الصحة: 24% من المصريين يعانون من اضطرابات نفسية

تصوير - نادر نبيل:

شارك جمال مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، في جنازة خاله اللواء منير ثابت من مسجد الصديق بمنطقة شيراتون، عصر الأحد.

وشيعت جنازة اللواء منير ثابت، شقيق سوزان مبارك أرملة الرئيس الأسبق حسني مبارك، من مسجد الصديق بحضور عدد من أفراد أسرته.

وكان "ثابت" توفى صباح الأحد عن عمر يناهز 88 عاما بحسب ما ذكره نجله خالد ثابت عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

ولد اللواء طيار منير صالح ثابت بتاريخ 29 أكتوبر 1936، في مدينة قنا، وهو نجل طبيب الأطفال صالح ثابت، شقيق سوزان مبارك، حرم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

كان "ثابت" عضوًا في منتخب مصر للرماية، وتولى منصب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية خلال الفترة من 1990 حتى 1993.

كما تولى منصب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية مرة أخرى، خلال الفترة من 1996 حتى 2009.