رئيس الأكاديمية العربية: البنية التحتية أهم مؤشرات قياس تطور الدول- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، أهمية البنية التحتية في صناعة النقل واللوجيستيات، مشيراً إلى أنها تعد أهم مؤشرات قياس التطور للدول.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح مؤتمر النقل البحري الدولي "مارلوج 13" الذي ينظمه معهد الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 3 إلى 5 مارس الجاري.

وقال عبد الغفار، أن مشاريع البنية التحتية للموانئ أصبحت ضرورة ملحة للتنمية الاقتصادية حيث تجمع عناصر الإنتاج وتسهل إنتاج السلع والخدمات وخاصة حينما تواكب التطور الذي يشهده العالم من التحول إلى الرقمنة.

وأشار إلى أن الرقمنة اخترقت جميع مناحي الحياة وبخاصة في المجال البحري، وكذلك تحول الموانئ إلى موانئ ذكية خضراء صديقة للبيئة، خاصة في ظل اتجاه العالم نحو السفن الموجهة بالأقمار الصناعية.

وأضاف أن الأكاديمية تتطلع دوماً للارتقاء بمستواها من حيث تقديم الخدمة التعليمية والتدريبية المتطابقة وأحدث ما وصلت إليه الجامعات العالمية، قائلًا إن هذا لم يكن ليتحقق دون الاستعداد الدائم للمستقبل من خلال تطوير قدراتنا وامكانياتنا من خلال عقد الشراكات مع كبريات الجامعات في العالم.

ووجه رئيس الأكاديمية العربية الشكر، لأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية على دعمه المستمر والمتواصل للأكاديمية كبيت خبرة عربي ودولي متخصص في مجالات التعليم والتدريب والاستشارات والبحوث لخدمة الدول العربية وذلك بوصفها أحد الأذرع الفنية لجامعة الدول العربية وأحد أهم الأدوات الرئيسية لتحقيق مقاصد العمل العربي المشترك وتعزيز مسيرته.