نشرة منتصف الليل| 500 جنيه إضافية لمستحقي الدعم الشهري.. وتفاصيل جديدة في واقعة وفاة طالبة العريش

كتب- محمد شاكر

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس السبت على النحو التالي:

والد طالبة العريش لمصراوي: بنتي ماتت بهذه الطريقة.. واستشرت شيخًا لهذا السبب

قال صلاح الزغبي، والد نيرة صلاح، طالبة العريش، إن تم الانتهاء مساء اليوم من تحقيقات جديدة أجريت في ملابسات مقتل ابنته، بعد الانتهاء أيضا من أخذ عينة من الجثة لتحليلها من قبل أطباء الطب الشرعي.

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الصرف غدًا.. 500 جنيه إضافية لمستحقي الدعم الشهري بمناسبة رمضان

وجه فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، المشرف على بيت الزكاة والصدقات، رئيس مجلس الأمناء بصرف 500 جنيه إضافية على الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم الشهري، بمناسبة شهر رمضان المبارك ١٤٤٥هـ، أعاده الله على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

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انخفاض 800 جنيه.. تعرف على أسعار الأعلاف الجديدة

أعلنت شركة أكما لإنتاج الأعلاف والمركزات، عبر موقعها الإلكتروني، تخفيض أسعار الأعلاف، ابتداءً من اليوم السبت 2 مارس 2024.

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ابتزاز إلكتروني ورسائل تهديد.. نيرة صلاح طالبة العريش حديث "السوشيال ميديا"

شهد محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية البحث عن عدة موضوعات شهدتها الساحة خلال الأيام الماضية؛ وكان أبرزها واقعة وفاة نيرة صلاح، الطالبة بكلية الطب البيطري جامعة العريش؛ والتي ذكر أنها تعرضت إلى واقعة ابتزاز إلكتروني؛ مما أدى إلى وفاتها.

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أمطار خفيفة على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد، على أنحاء البلاد كافة.

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ختام ملتقى "أهل مصر" بالإسكندرية - (صور)

اختتمت اليوم، فعاليات الملتقى الثقافي الخامس عشر لشباب المحافظات الحدودية، الذي أقيم بالإسكندرية على مدار أسبوع، برعاية الدكتورة نيڤين الكيلاني وزير الثقافة، ضمن مشروع "أهل مصر" المعني بأبناء المحافظات الحدودية.

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بعد واقعة الطالبة نيرة.. 6 قرارات من جامعة العريش لطلاب وبنات المدينة الجامعية

رغم مرور أكثر من 5 أيام على وفاة الطالبة نيرة الزغبي بكلية الطب البيطري جامعة العريش، إلا أن القضية لازالت حديث منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا بعد قرار النيابة العامة إعادة فتح التحقيق وتشريح الجثة من جديد، نظرًا لما يحيط بالحادثة من أقاويل متداولة تفيد بأن الطالبة ضحية ابتزاز عدد من زملائها.

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