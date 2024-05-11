وزيرة الهجرة توضح آخر مستجدات مبادرة سيارات المصريين بالخارج - تفاصيل

كتب- عمرو صالح:

أوضحت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الحرص على التنسيق الدائم والمستمر للرد على استفسارات المصريين بالخارج حول موقف طلباتهم فيما يتعلق برد فرق الوديعة للمستحقين ضمن مبادرة سيارات المصريين بالخارج.

وأكدت السفيرة سها جندي، في بيان لها اليوم، أنه تم رد فرق الوديعة لنحو 2474 طلبًا للمصريين بالخارج، مشيرة إلى أن هناك 105 طلبات قيد المراجعة في الجمارك، موضحة أن سيتم إعادة مراجعة فروق الوديعة لبعضهم، كما يوجد مستندات غير مستكملة في البعض الآخر.

وأضافت السفيرة سها جندي، أن الطلبات غير مستوفية المستندات أو التي بها أخطاء فنية، تم إرسالها إلى وزارة الاتصالات وجارٍ التنسيق معها لاتخاذ الإجراءات اللازمة وحل المشاكل والموافقة عليها.

وحول الموقف المالي لبعض الطلبات، أوضحت وزيرة الهجرة أن هناك 144 طلبًا بوزارة المالية، يتم العمل على مراجعتهم وإرسالهم إلى البنك الأهلي للتنفيذ، بجانب 295 طلبًا بانتظار تحويل البنك الأهلي، ويتم مراجعتها مع وزارة المالية للتنفيذ ورد فروق الوديعة.

وأكدت الوزيرة، الحرص على متابعة الموقف التنفيذي أولًا بأول لكل طلبات المصريين بالخارج، ولن تألو جهدا في حل أي مشكلة تواجههم والاستماع لمقترحاتهم وأفكارهم، على مدار الساعة.

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